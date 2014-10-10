Economist: Erdoğan'ın çok övündüğü barış süreci hızla çöküyor

İngiliz Economist dergisi Ankara'nın Suriye politikası nedeniyle Türkiye'deki Kürtlerin büyük bir memnuniyetsizlik içine girdiğini ve barış sürecinin çökme noktasına geldiğini ifade etti. Yazıda "Türkiye'nin Suriye politikası kendi çıkarlarına ters" deniyor.

Türkiye-Suriye sınırındaki tablo için 'daha çarpıcı olamazdı' sözleriyle başlayan yazıda, "Bir tarafta yükselen kara dumanların altında Kobani'den çatışma sesleri geliyor, diğer tarafta ise Türk askerleri gelişmeleri ilgisizce takip ediyor" deniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Türkiye'nin şu ana kadar Kobani'ye destek çağrılarını dikkate almayıp harekete geçmemesini 'dik başlı olduğu kadar kafa karıştırıcı' bir tutum olarak niteleyen Economist, bu stratejinin Ankara'nın aleyhine olduğunu da savunuyor ve şöyle devam ediyor:

"Türkiye Suriye'ye yönelik tutumuyla hem ABD ile hem de ülke içerisindeki Kürtlerle arasını açıyor. Bu durum Kürtlerin bir süredir uykuya yatan ayaklanma duygularını tekrar alevlendirebilir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyeli Kürtlere destek vermek için öncelikle Kürtlerin Beşar Esad rejimi ile olan ilişkilerini gözden geçirmesini istediği ifade edilen yazı şöyle devam ediyor:

"Ekim ayının başlarında Ankara'nın duruşunun yumuşayacağına dair bazı ümitler vardı. Suriyeli Kürtler ve Türk yetkililer arasında gizli görüşmeler yapılıyordu. Türkiye'nin geçici bir süreliğine bölgedeki diğer Kürt güçlerinin YPG'ye Türkiye üzerinden yardım götürmesi gündeme gelmişti. Ancak Erdoğan son günlerde Kürt konusuna karşı en şahin duruşu sergileyen generallerden dahi daha katı bir duruş sergiliyor ve söylenenlere göre ortaya atılan bu son fikirleri de elinin tersiyle itiyor."

Barış süreci ne olacak?

Erdoğan'ın bu tutumunun Türkiye'deki Kürtleri rahatsız ettiği ifade edilen yazıda, "Erdoğan'ın IŞİD'i ya desteklediğini ya da bu örgütten PKK ile bağlantılı YPG'ye kıyasla daha az korktuğunu düşünüyorlar" deniyor.

Abdullah Öcalan'ın 'Kobani düşerse çözüm süreci biter' sözlerinin de hatırlatrıldığı yazıda, 7 Ekim'de Kürtlerin ülke genelinde sokaklara çıkıp Ankara'nın politikalarını protesto ettiği ifade ediliyor.Tüm bu olayların 2015'teki genel seçimler öncesinde yabancı yatırımcıları kaçırması halinde iktidardaki AKP'nin zor durumda kalabileceği de vurgulanıyor.

Ancak 7 Ekim'den bu yana Türkiye'de yaşanan olayların en endişe verici tarafının Hüda Par ve PKK yanlıları arasındaki çatışmalar olduğu yorumu da yazıda yer alıyor.

Economist'İn yazısı şöyle sonlanıyor:

"1990'lı yıllarda İslamcı Kürtler ya da Hizbullah PKK'ya karşı kanlı bir mücadeleye girmiş ve binlerce Kürt hayatını kaybetmişti. O dönemde Türkiye'nin haydut generallerle dolu 'derin devletinin' İslamcı Kürtleri milliyetçi kardeşlerine karşı kışkırttığı iddia ediliyordu. Erdoğan'ın çok övündüğü barış süreci hızla çöküyor."