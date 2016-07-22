Economist: Erdoğan halkın canı pahasına kurtarılan demokrasiyi hızla çökertme çabasında

Economist dergisi bu haftaki kapağı Türkiye'deki darbe girişimi 'Erdoğan'ın intikamı' başlığıyla çıkan dergi, 15 Temmuz için 'İktidar hırsı uğruna bir gecede büyük bedeller ödendi' diyor:

"Türkiye'deki darbe girişimiyle ilgili birçok aydınlanmayan nokta var. Neden bu kadar kötü planlanmıştı? Darbecilerin eli hangi kademelere kadar uzanıyordu?

"Darbeciler okunan darbe açıklamasının işaret ettiği gibi eski tip laik komutanlar mıydı? Yoksa hükümetin iddia ettiği gibi Gülen Cemaati mi işin arkasındaydı?

"Ancak net olan iki şey var. Birincisi Türkler büyük bir cesaretle sokaklara çıkıp askerlere dur dedi. Yüzlercesi de hayatlarını kaybetti. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmeseler de tüm muhalefet partileri demokrasiye yönelen saldırı karşısında tek cephede toplandı.

"İkinci konuysa Erdoğan'ın halkın canı pahasına kurtarılan demokrasiyi hızla çökertme çabası. Ülkede 3 ay sürecek bir olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildi. 6 bine yakın asker gözaltına alındı. Binlerce polis, hakim ve savcının görevi askıya alındı. Her ne kadar darbe girişimiyle bir bağlantıları olduğuna dair elde bir delil olmasa da akademisyenler, öğretmenler ve memurlar tasfiyelere eklendi.