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Politika

Economist: Erdoğan, Balyoz kararı ile Gülen cemaatine mesaj verdi

İngiliz The Economist, 12 Eylül davasında çıkan müebbet hapis cezaları ile Erdoğan'ın 'Sizi hapse atabilirim ve hapisten çıkarabilirim' mesajı verdiği görüşünde

27 Haziran 2014 13:36

Economist bu hafta Balyoz davasında verilen hak ihlali kararını ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığını ele alıyor.

Yazıda, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı sürecinde tüm kesimlerden destek aradığı belirtiliyor.

Dergi, Balyoz davasında AKP'ye karşı darbe girişiminde bulunan 230 mahkum ve tutuklunun salıverilmesi yönünde karar verildiğini belirtiyor.

Yazıda, davaya sunulan dijital delillere karşı Dani Rodrik ve Pınar Doğan'ın yürüttüğü "sahte delil" kampanyasına değiniliyor ve Anayasa Mahkemesi'nin tanıkların dinlenmemesi ve dijital deliller nedeniyle hak ihlaline karar verdiğini ifade ediyor.

Aynı gün 96 yaşındaki Kenan Evren hakkında darbe nedeniyle verilen müebbet hapis cezasına dair, Dani Rodrik'in tweeti paylaşılıyor. Rodrik, tweetinde "Erdoğan bu kararlarla Sizi hapse atabilirim ve hapisten çıkarabilirim mesajı veriyor" demişti.

Evren kararının generallere bir mesaj olduğu belirtilen yazıda, Balyoz davası kararınınsa Gülen cemaatine bir yanıt olduğu kaydediliyor.

Dergi, Erdoğan'ın orduyla ve Kürtlerle iyi giden ilişkilerinin de, Ağustos'ta seçilebileceğine yönelik ihtimalleri artırdığını yazıyor.

Economist'e göre Erdoğan, Türkiye'nin ilk seçilen cumhurbaşkanı olmayı arzuluyor.

Yazının sonunda Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına ilerlerken büyük liderleri örnek alabileceği ifade ediliyor. Ve büyük liderlerin hem tabanlarıyla hem de kendilerine muhalif ve eleştirel yaklaşanlarla birlikte hareket ettiği hatırlatılıyor.

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