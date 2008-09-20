Economist: Ak Parti artık tam ak değil mi?

Bir analiz yayımlayan Economist dergisi, ‘Adalet ve Kalkınma Partisi’nin liderleri sık sık partilerinin kısaltmasının anlamının ak, temiz olduğundan söz eder. Ama artık değil... Yolsuzluk iddiaları dürüstlük imajını sarsıyor’ diye yazdı



Deniz Feneri davası ve derneğin karıştığı yolsuzluklara ilişkin Türkiye’deki tartışmalar, Almanya dışındaki Avrupa basınında da yankı bulmaya başladı.

İngiliz Economist dergisi, “Artık tam beyaz değil” başlığıyla verdiği haberde, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin liderleri sık sık partilerinin kısaltmasının anlamının ak, temiz olduğundan gururla söz ederler. Ama artık değil... Bir dizi yolsuzluk iddiası AKP’nin dürüstlük imajını sarsıyor” dedi.



‘Oruç sinirlerini mi bozdu?’

Economist, Erdoğan ile Doğan grubu arasındaki tartışmalara da yer verdiği analizinde, “Deniz Feneri suçlamalarının ardından Erdoğan’ın öfkesini medya patronu Aydın Doğan’a çevirdiğini” yazdı.

İngiliz dergi, Erdoğan’ın kullandığı ifadelere ilişkin olarak adı açıklanmayan bir Avrupalı Büyükelçisine atfen “Acaba oruç, sinirlerini bozmuş olabilir mi?” diye yazdı.

AKP’nin temmuzda kapanmaktan kıl pay ile kurtulduğunu anımsattıktan sonra dile getirilen bazı yolsuzluk iddialarının sonuç vermeye başladığı belirtilen analizde Şaban Dişli’nin AKP’deki görevinden istifa etmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

Almanya’daki mahkemenin, Deniz Feneri davasının 3 sanığını 18.6 milyon euro’yu hortumlamaktan mahkûm ettiğine dikkat çeken dergi, mahkemenin, AKP ile bir bağlantıya ilişkin kanıt bulmadığını da belirtti.

Dergi, “önde gelen İslamcı entelektüellerden” diye tanımladığı Ali Bulaç’ın “Deniz Feneri olayının travma yarattığı” açıklamasını aktardığı analizinde, Çalık Holding’in kısa bir süre önce “bir devlet bankasının verdiği cömert kredi ile Türkiye’nin ikinci büyük medya grubunu satın aldığını, Erdoğan’ın 29 yaşındaki damadının da Çalık’ın CEO’su olduğunu” yazdı.



‘İkinci kapatma davası’

İngiliz Times gazetesi de Deniz Feneri olayının, Türkiye’de yeni “siyasi çalkantılar” yaratabileceği yorumunu yaptı. Gazete “Türkiye’de iktidardaki parti, bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci defa bir kapatma davası ile karşı karşıya kalabilir” dedi. Gazete şöyle devam etti:

“Soruşturmaların henüz erken bir aşamada bulunmasına ve AKP hakkında resmi bir davanın bulunmamasına karşın hukuk uzmanları, mahkemenin, Almanya’daki Deniz Feneri Vakfı’ndan zimmete geçirilmiş para aldığını kanıtlaması halinde otomatik olarak kapatabileceğini söylüyorlar.”

AKP’nin söz konusu vakıf ile bir bağı olduğunu reddettiğine dikkat çeken gazete, Deniz Feneri olayının, Erdoğan ile Doğan grubu arasında “zararlı” olabilecek bir kavgayı alevlendirdiğini kaydetti.



Reuters dünyaya duyurdu

Başbakan Erdoğan’ın Doğan grubu gazetelerine yönelik olarak yaptığı “Bu gazeteleri evlerinize sokmayın” çağrısını, Reuters tüm dünyaya “Türk başbakan, partisine, kendisini eleştiren medya kuruluşlarını boykot etme çağrısı yaptı” başlığıyla duyurdu.

Başbakan’ın Deniz Feneri davasına yer veren Doğan Grubu gazetelerine yönelik sözlerini abonelerine aktaran Reuters, Aydın Doğan’ın “kavgaya son verilmesini istediğine ve gazetelerinin hükümet hakkında sadece olumsuz haberler yayımladığı suçlamalarını reddettiğine” ilişkin sözlerine de yer verdi.



