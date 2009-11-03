Ece'yle buluşmak istedi, 6 saat gözaltına alındı

Eski sevgilisi Ece Gürsel ile buluşmak için Hollanda’ya giden Hüsnü Şenlendirici, Amsterdam Havaalanı’nda gözaltına alındı.



Tam altı saat bekledi



İddiaya göre Hüsnü Şenlendirici, Ece Gürsel ile buluşmak üzere geçen hafta Hollanda’ya gitti. Planı da bir önceki uçakla Amsterdam’a varmak ve Gürsel’i otelde karşılamaktı. Ama tatsız bir sürpriz planları altüst etti. Amsterdam Schiphol Havaalanı’ndaki görevliler bilinmeyen bir nedenle şenlendirici’yi gözaltına altı. Bekleyiş 6 saat sürdü.



Konsolosluk devreye girdi



- Eşinin aylar önce yaptığı bir şikayet nedeniyle havaalanında sorun yaşadığı öne sürülen Hüsnü Şenlendirici, devreye konsolosluk görevlilerinin girmesiyle serbest bırakıldı. Ancak planlar da bu yüzden epey karıştı. Konuşulanlara göre Gürsel’e kendisini otelde bekleyeceğini söyleyen klarnetçi, mecburen onu havaalanında karşıladı ve ikili otele birlikte gitti.