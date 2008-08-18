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Politika

Ecevit'in kabri taşınıyor

Rahşan Ecevit'in uzun süredir beklediği değişikliğin yapılmasıyla Bülent Ecevit'in kabri Gölbaşı'na taşınıyor

18 Ağustos 2008 03:00

Devlet Mezarlığı Tesisi, Yönetimi, Bakım ve Onarımı Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.
Yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Devlet Mezarlığı'na defnedileceklerle ilgili madde yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre, Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanları ve Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Savaşı komutanlarının yanı sıra, TBMM başkanları ve başbakanlar da Devlet Mezarlığı'na defnedilebilecek.
Yönetmeliğe ayrıca ''Devlet Mezarlığına defnedilecekler hakkında kendisinin vasiyeti veya ailesinin talebi üzerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanmayabilir'' maddesi de eklendi.
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının ardından Devlet Mezarlığı Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanları ve Cumhuriyet'in kuruluşuna hayat veren en yakın silah arkadaşları olan Kurtuluş Savaşı komutanlarının yanı sıra başbakanlar ve TBMM başkanlarının da Devlet Mezarlığına defnedilmesine olanak tanıyan yasa değişikliğinin ardından Ecevit, Devlet Mezarlığı'na defnedilmişti.

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