-Ecevit'in ismi üniversiteye verilsin TBMM (A.A) - 20.01.2012 - CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin adının, ''Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'' olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi. Toprak, Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu. Teklifin gerekçesinde, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin misyonunun, ''Atatürkçü düşünce doğrultusunda, çağdaş, etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, bilim, teknoloji, kültür ve sanata ulusal, uluslararası düzeyde katkı yapabilecek araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, yurtsever bireyler yetiştirmek'' olarak belirlendiği, bu misyonun, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in de temel felsefesini oluşturduğu belirtildi. Bir çok devlet ve siyaset adamının isminin, kentlerindeki üniversitelere verildiğinin vurgulandığı gerekçede, ''Rahmetli Ecevit de bu vefayı hak etmektedir. Bu hem bütün bir ülke olarak bizim hem de Zonguldak halkının vefa borcudur'' ifadeleri kullanıldı.