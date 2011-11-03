-Ecevit'in evini CHP satın alındı ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in Oran semtindeki evi CHP tarafından satın alındı. CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, aynı zamanda CHP'nin eski genel başkanlarından olan Ecevit'in evinin, CHP tarafından satın alındığı bildirildi. İşlemlerin Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak tarafından tamamlatıldığı ifade edilen açıklamada, tapunun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulduğu belirtildi. Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun CHP adına satın alınan evin Ecevit'in anısını yaşatmak için kullanılacağını ve bu amaçla Ecevit Vakfı'na tahsis edileceği kaydedildi.