Ecevit'in bakanı Suat Çağlayan: Çok büyük destek gördüm

İZMİR, (DHA)- TÜRK siyasetinin önemli isimlerinden eski Başbakan Bülent Ecevit\'in yanında yıllarca siyaset yapan, bir dönem Kültür Bakanlığı koltuğuna oturan 69 yaşındaki Suat Çağlayan, Meral Akşener\'in 25 Ekim\'de kuruluşunu açıklayacağı partinin kurucuları arasında yer aldı. Çağlayan, \"Cumhuriyetin geleceğini kurtarmak için buradayım\" dedi.

Meral Akşener\'in kurma aşamasında olduğu partisinin kurucular kurulunda Suat Çağlayan da yer aldı. TBMM 21\'inci Dönem İzmir Milletvekilli olan ve Kültür Bakanlığı yapan Çağlayan, İzmir\'de çocuk doktorluğu yapıp, kitap yazıyordu. Çağlayan, kurucular arasında olduğunun açıklanmasının ardından telefonunun hiç susmadığını ve destek mesajları aldığını belirterek, aktif siyasete dönme nedenini DHA\'ya şöyle anlattı:

\"Türkiye umutsuzluk döneminden geçerken parti şu anda bir umut oldu. Artık bu bir cumhuriyetçi hareket, Kuvvay-i Milliye hareketi gibi değerlendirilmeli. Tüm kesimleri kucaklaşan bir hareket olarak değerlendirilmeli. Kimse burada \'Milletvekili olayım\' kaygısıyla bulunmayacaktır. Cumhuriyet\'in geleceğini kurtarmak için insanların bir araya gelmesi gerektiği aşamada başlayan bir hareket oldu. Şu anda Türkiye tek elden yönetilen bir ülke haline geldi. Saf dışı bırakıldığı yasalardan, yasa üstü uygulamalardan kaynaklanan bir tek kişi egemenliği söz konusu Türkiye\'de. Bu durumda tabii ki partiler üstü hareket etmek; Herkesin bir araya geleceği bir hareket olması gerekiyordu. Meral hanım bunu kişiliğiyle sağlamış durumda. Cumhuriyet\'in geleceğini gözönüne alarak tüm kesimlerin desteklemesi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde güçlü bir alternatif aday oluşturma yoluna gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.\"



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