Ecevit'e yazar kasa fırlatan kişi artık çöpçü

2001 ekonomik krizine tepkisini, dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlatarak gösteren Ahmet Çakmak, artık çöpçü. Çakmak, ''hayatımın en helal ekmek parasını kazanıyorum'' dediği yeni işinden çok memnun.

Başbakan olduğu dönemde Bülent Ecevit'e fırlattığı yazar kasa ile gündeme gelen Ahmet Çakmak, Etimesgut Belediyesi'nde çöpçü oldu.

Yeni başladığı çöpçülükle hayatının en helal ekmek parasını kazandığını ifade eden Çakmak, dünün dünde kaldığını, artık yeni şeyler söylemek gerektiğini vurguladı.

Çakmak, geçen zaman diliminde ekonomik açıdan birçok sıkıntı çektiğini ve sıkıntılardan kurtulamadığını ifade etti.

Dükkânını 1,5 yıl önce kapattığını; daha sonra yaptığı bilgisayar işinde de başarılı olmadığını vurgulayan Çakan, yeni işiyle çok mutlu olduğunu belirtti.

Dışarıdan bu işi yaptığını duyanların farklı tepkiler verdiğine dikkat çeken Çakan, "Yaptığım işten çok memnunum. Evime, çocuklarıma ekmek götürebilmenin derdindeyim. Aylık düzenli gelire ihtiyacım vardı, belediye başkanımızın sayesinde bu işe başladım. Bugüne kadar yediğim ekmeğin hesabını yapıyorum. Şu anki yediğim ekmeğin hesabını yapıyorum. Hayatım boyunca yediğim en helal ekmeği kazanıyorum" dedi.

Sekiz yıl önce yaptığı davranışı şu anda tekrarlamasının mümkün olmadığına dikkat çeken Çakan, "Yaşım kemale erdi. Artık tek amacım işime bakmak. İnsanların aferin demesi, alkışlaması, her gün gündeme gelmek, televizyonlara çıkmanın hiçbir faydası yok. Şu anki derdim ve amacım ekmeğimi kazanmak. Dün dünde kaldı, artık yene şeyler söylemek lazım" diye konuştu