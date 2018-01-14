"Ecevit'e yazar kasa fırlatan 'Cehape zulmü'ne baş kaldıran Spartacus'tü, bu vatandaş ise kesin FETÖ'cü falandır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ziyaretçi kapısı önünde maddi sorunlar yaşadığını belirterek kendini yakmaya çalışan inşaat işçisi Sıtkı Aydın, sosyal medyada da gündem oldu. Siyasilerin sessizliğine tepki gösteren çoğu kullanıcı, "yazar kasa" hatırlatması yaptı. Gazeteci Zafer Arapkirli, "Ecevit'e yazar kasa fırlatan 'Cahape zulmü'ne, yoksulluğa başkaldıran Spartacus'tü. Bu vatandaş ise, kesin 'provakatör-çapulcu-FETÖ'cü' falandır" ifadesini kullandı.

AKP kurucularından Abdüllatif Şener de, yazar kasa hatırlatmasını yapan sosyal medya kullanıcıları arasında yer aldı. Şener, "39 yaşında bir inşaat işçisi maddi sıkıntıları nedeniyle TBMM önünde kendisini yaktı. 2001’de başbakanlık önünde bir esnafın fırlattığı yazar kasa tüm TV haberlerinin fragmanı olmuş ve seçimlerde iktidar bitmişti. Kaderde kasayla gelip, çalışanların feryadıyla gitmek de var" ifadesini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, "Yazar kasa atınca haykırış. Kendini yakınca sessizlik. 15 yılda geldiğimiz noktanın özeti budur" dedi. İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, "15 yıldır Türkiye'yi yönetenler görsün. 2001 krizinde Başbakanlıkta yazar kasa atılmıştı, şimdi fakir fukara. Meclis önünde yoksulluktan kendini yaktı" ifadesini kullandı.

Oyuncu Emre Kınay da, sosyal medya hesabında "Yazar kasa atmadı! Dikkatli bak! Kendini yaktı! Geçinemiyorum diye! Yazar kasa olayını her fırsatta o dönemin ekonomisinin hatırlatıcısı sayanlar, bu olay için ne diyecek?" paylaşımında bulundu.