T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ecevit'e 'Karaoğlan' ismini veren 'Şaşo Hala' yaşamını yitirdi

Şahzade Şahin, aynı zamanda CHP milletvekili Barış yarkadaş'ın babaannesi

01 Haziran 2018 16:49

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Barış Yarkadaş’ın babaannesi Şahzade Şahin yaşamını yitirdi. ‘Şaşo Hala’ olarak da anılan Şahzade Şahin CHP genel başkanı olduğu dönemde Bülent Ecevit’e ‘Karaoğlan’ lakabını vermesiyle tanınıyor.

Barış Yarkadaş, “Hepsi Yaralar, Sonuncusu Öldürür” isimli kitabında, babaannesiŞahzade Şahin 'in Bülent Ecevit'e ilişkin açıklamalarına yer verdi. CHP üyesi olan Şahin, Ecevit'e “Karaoğlan” ismini veren kişinin kendisi olduğunu söylemişti. Ecevit'e Karaoğlan ismini veren kadının babaannesi olduğunu duyuran Barış Yarkadaş , bugün de babaannesinin vefat ettiği bilgisini paylaştı.

İşte Yarkadaş'ın o mesajı:

ETİKETLER

şaşo halabarış yarkadaşbülent ecevitŞahzade Şahinöldü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24