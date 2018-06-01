Ecevit'e 'Karaoğlan' ismini veren 'Şaşo Hala' yaşamını yitirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Barış Yarkadaş’ın babaannesi Şahzade Şahin yaşamını yitirdi. ‘Şaşo Hala’ olarak da anılan Şahzade Şahin CHP genel başkanı olduğu dönemde Bülent Ecevit’e ‘Karaoğlan’ lakabını vermesiyle tanınıyor.

Barış Yarkadaş, “Hepsi Yaralar, Sonuncusu Öldürür” isimli kitabında, babaannesiŞahzade Şahin 'in Bülent Ecevit'e ilişkin açıklamalarına yer verdi. CHP üyesi olan Şahin, Ecevit'e “Karaoğlan” ismini veren kişinin kendisi olduğunu söylemişti. Ecevit'e Karaoğlan ismini veren kadının babaannesi olduğunu duyuran Barış Yarkadaş , bugün de babaannesinin vefat ettiği bilgisini paylaştı.

İşte Yarkadaş'ın o mesajı: