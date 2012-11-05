Ecevit mezarı başında anıldı

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 6. yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

DSP Genel Başkanı Masum Türker, eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in, ülkeyi içeriden ve dışarıdan bölmek isteyenlere, Atatürk’ün ilkelerini aşındırmaya çalışanlara, inanç sömürüsüne karşı gösterdiği direnişle de tarihe geçtiğini, kimseye boyun eğmediğini savundu.

Türker, Ecevit’in ölümünün 6. yılı nedeniyle yayınladığı mesajda, Ecevit’in Türkiye’nin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri ve önemli hizmetlerde bulunmuş gerçek bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Ecevit’in, başta emekçiler olmak üzere ezilen, sömürülen ve hakları gasp edilen milyonlarca insana umut olduğunu, siyasette onurlu, dürüst, demokrat, uzlaşmacı kimliği ile varlık gösterdiğini kaydeden Türker, şöyle devam etti:

"Ecevit, içeride olduğu kadar dışarıda da Türkiye’nin onuru için çalışmış bir devlet adamıdır. Tutarlı duruşu ile ülkemizin başını daima dik tutan Bülent Ecevit, Demokratik Sol felsefenin ulusalcı duruşunu hem Türkiye’deki siyasetçilere hem de dünyaya kabul ettirmiş bir liderdir.

Ecevit, ülkemizi içeriden ve dışarıdan bölmek isteyenlere, Atatürk’ün ilkelerini aşındırmaya çalışanlara, inanç sömürüsüne karşı gösterdiği direnişle de tarihe geçmiş, kimseye boyun eğmemiştir."



'Alçakgönüllü, erdemli, nezaketliydi'



DSP Genel Başkanı Türker, demokrasiye olan inancı, darbelere karşı yürüttüğü mücadele ve halkla kavga etmeyen, halkın istekleri için halktan güç alarak hareket eden bir siyasetçi olan Ecevit’in ayrımcılık yapmadığını, eşitliğe inandığını, kendi isteklerinin tutsağı olmadığını, ülkenin ilerlemesi için insan sevgisini ve insancıllığı merkeze alan bir yaklaşımla hareket ettiğini vurguladı.

Ecevit’in, devletin zirvesinde olduğu günlerde bile alçakgönüllü tavrı, erdemli, nezaketli tutumuyla gönüllerde taht kurduğunu, sadece DSP’nin değil bütün ülkenin, hatta dünyanın sevgi ve saygıyla benimsediği önemli bir lider olduğunu belirten Türker, "Vefatının 6. yılında kendisini rahmetle ve saygıyla anıyor, O’nun bize bıraktığı DSP’yi sonsuza kadar yaşatmaya ve yeniden iktidara taşımaya söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.



CHP’liler Ecevit’i kabri başında andı



CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı başkanlığındaki bir heyet, merhum başbakanlardan Bülent Ecevit’i vefatının 6. yılında kabri başında andı.

Halıcı, beraberindeki Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, Genel Başkan yardımcıları Gökhan Günaydın ve Bülent Tezcan ile çok sayıda partili, Devlet Mezarlığı’na gelerek Ecevit’in kabrine çelenk bıraktı ve dua etti.

Ecevit’in, devlet adamlığı ve bunun yanında kültür, sanat alanındaki hizmetleriyle unutulmayacağını vurgulayan Halıcı, hayatını kaybettiği son dakikaya kadar ülkesini ve milletini düşünen Ecevit’in dürüstlüğü, çalışkanlığı, ilkeli, tutarlı ve kararlı tavırlarıyla herkes için eşsiz bir örnek olduğunu söyledi.