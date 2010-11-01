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Politika

ECEVİT KABRİ BAŞINDA ANILDI  ANKARA (A.A)

01 Kasım 2010 14:22

-ECEVİT KABRİ BAŞINDA ANILDI  ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 4. yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.  DSP Genel Başkanı Masum Türker, törende Ecevit'in mezarına çelenk koydu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Türker, buradaki konuşmasında merhum Ecevit'in ''Demokratik Sol Parti''yi kurduğu günlerde ''İki kişilik parti'' eleştirilerini dikkate almadığını, zaman içerisinde halkayı büyüttüğünü ve iktidara kadar geldiğini anlattı. Ecevit'in görüşlerinin ve Demokratik Solculara bıraktığı mirasın, kendilerinin varlığı, Türkiye'nin ise ihtiyacı olan görüş ve değerler olduğunu dile getiren Türker, ''Şimdi herkes çok iyi anlıyor ki Bülent Ecevit haklıydı. Bülent Ecevit'in döneminde, sizin Başbakanlığınızda terör sıfırdı, terörü sıfır teslim ettik. Bugün terör yalnız kırda, dağda değil, İstanbul'un göbeğine kadar uzanabilmekte ve kimse farkına varmamakta'' diye konuştu. Türkiye'nin ekonomik açıdan bugün tamamen dışarıya bağımlı hale geldiğini öne süren Türker, ''Cumhuriyet'in kazanımları olan bütün iktisadi değerlerinin satıldığını, özelleştirilen bu değerlerin ortaklarının, ya yabancılar ya da ismi belli olmayan, yolsuzluktan nemalanan kişiler olduğunu'' iddia etti. ''Biz Demokratik Solcular her birimiz birer Ecevit'iz. Her bir Demokratik Sol Partili var oldukça, Demokratik Sol Parti de Ecevit de yaşayacaktır. Demokratik Sol Parti'yi yaşatmak, Ecevit'i de yaşatmaktır'' diyen Türker, kasım ayının ilk haftasını ''Ecevit'i Anma ve Anlama Haftası'' ilan ettiklerini, bu hafta boyunca yurdun dört bir yanında Ecevit'i anlatacaklarını belirtti. Törene, DSP yöneticileri, milletvekilleri ile partililer katıldı. Törene katılanlar, Ecevit'in mezarına karanfiller bıraktı.

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