Ece'nin mesajı çileden çıkardı

T24 - Bir süredir Ece Erken’in arkadaşı Yeliz Şar’la birlikte olan Mehmet Ali Erbil, Demet Akalın’la yakınlaştı. Bunun üzerine çok kızan Erken, Erbil’e Akalın’ı kötüleyen bir mesaj attı.

Demet Akalın önceki gece, uzun süre küs kaldıktan sonra barıştığı Mehmet Ali Erbil’in evine gitti. Akalın, bu durumu twitter’dan “Mali’me geldik. Muhabbet gırla, seviyorum dostlarımı” mesajıyla duyurdu. Erbil ile bir süredir adı aşk dedikodularına karışan Yeliz Şar ise iddiaya göre Akalın’ın tweet’ini görünce küplere bindi ve yakın arkadaşı Ece Erken’e rica ederek Erbil’e ağır bir mesaj attırdı. Ece Erken ayrıca Akalın’a da yönelik, ağır hareket içeren sözcükler de yazdı. Erbil çok sinirlendi. Akalın ise avukatı Ersan Taştekin’den Erken hakkında 100 bin TL’lik dava açmasını istedi.

Ece'den çirkin mesaj

Ece Erken'in kendi cep telefonundan, 'Demet Akalın ve Elif Güvendik'i ima ederek gecenin bir yarısında Mehmet Ali Erbil'e attığı mesajI Ayakligazete.com ele geçirdi.

Erken'in Mehmet Ali Erbil'e gönderdiği o mesajda Ece Erken, Mali'ye "O paralı karıları üstüme salıyorsun" yazdı. Demet Akalın ve Elif Güvendik'i ima eden bu mesaj Mehmet Ali'yi çileden çıkardı.

Mehmet Ali Erbil dava açıyor

Mehmet Ali Erbil ise iki tarafın kavgasının içine çekilmekten rahatsızlık duyduğunu söyledi. Erken’in kendisine arkadaşı dahil küçük yaşta kızlarla beraber olmakla suçlayan bir mesaj attığı iddia edilen Erbil, “Nereye düştüm anlamadım. facebook hesabım bile yok. Beni bu sanal dünyanın içine çekmeye kimsenin gücü yetmez. Demet’le barıştık, Yeliz’le bir arkadaşlığımız vardı ama o arkadaşlığımız şu anda kesildi. Ece niye Demet’le görüşmemden rahatsız oldu anlamadım. Bana hakaret içeren, seviyesiz bir mesaj yolladı. Bunca yıllık sanat hayatımda hiçbir sanatçıdan, sektördeki bir arkadaşımdan bu tarz bir ağız ve yaklaşım görmedim. Mesajın içeriğini açıklayamam, avukata verdim, dava açıyorum. Beni bu tartışmanın içine çekemezler. Kaç yaşında adamım, çoluğum çocuğum var benim... Beni içine sokmaya çalıştıkları platforma bak. Bu twitter’lar falan seviyeyi yerle bir etmiş” dedi.

Twit twit hesaplaşma!

Tartışma, Demet Akalın ve Ece Erken arasında tartışma gün boyu twitter’da sürdü. Erken, “Geçmiş ve nasıl ünlü olduğun çok önemli ve herkes herkesi biliyor. Güzel olan o... Balonstar ve yancılara verilecek en güzel yanıt ya susmak ya da mahkeme” notunu düştü. Yeliz Şar ise herkesten nefret ettiğini belirtip ünlü şovmeni kastederek “Artık kimseyle görüşmek istemiyorum” dedi.