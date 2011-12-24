Ece'nin kaderi ağlattı

T24 - İzmirli Ece Yüzbaşı’nın anne babası o 1.5 yaşındayken trafik kazasında öldü. Yıllarca babaannesi ile dedesini anne babası bildi. Tek hayali motosiklet almaktı. Deneme sürüşünde motosikletten düşüp hayatını kaybetti...



İzmir-Manisa yolunda önceki gün saat 18.00’de bir kaza meydana geldi. Bir motosiklet kazası. Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü 3. sınıf öğrencisi, 20 yaşındaki Ece Yüzbaşı, Serkan Kirtil (29) yönetimindeki motosikletin arkasından yola düştü.



Ağır yaralanan Ece, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Serkan Kirtil ise yaralı kurtuldu. Hastanede Kirtil’in alkolsüz olduğu, her ikisinde de kask takılı olduğu belirtildi.



Bir süre önce otomobilini satıp, çok sevdiği ve hayalini kurduğu motosikleti almak isteyen Ece Yüzbaşı’nın, motosiklet satışı yapan Serkan Kirtil’le alacağı motosikletle deneme turuna çıktığı anlaşıldı. Ece Yüzbaşı’nın ölümünün ardından ortaya çıkan acı gerçek ise yürekleri bir kez daha dağladı.



Ece, 1993 yılında, henüz 1.5 yaşındayken Kayseri’de görevli olan babası Üsteğmen Hakan Yüzbaşı, doktor olan eşi Hacer Yüzbaşı ile yine doktor olan bir çifti otomobiliyle Ankara’ya uzmanlık sınavına götürdüğü sırada kaza yapmıştı. Anne, babasının ölümünün ardından Ece’yi babaannesi Engin ve dedesi Alşan Yüzbaşı büyüttü.

Oğullarının emanetiydi



Hatta Ece uzun süre dedesi ile babaannesini anne babası bildi. Ancak 10 yaşına geldiğinde gerçek kendisine anlatıldı.



Yıllar önce kazada yitirdikleri oğulları ile gelinlerinin kendilerine emaneti olan, büyük bir sevgiyle bağlı oldukları torunları Ece’nin de kazada ölümü babaanne ile dedeyi yıktı.



Ece Yüzbaşı bugün Menemen’de anne ve babasının yanında toprağa verilecek.

Birden gaz verince



İzmir’de satın almak istediği motosikleti denediği sırada yola düşen Ece Yüzbaşı’nın ölümüne neden olan Serkan Kirtil işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildı. Kirtil ifadesinde, “Motosikleti denemek için gaza yüklendiğim sırada yola düşmüş olabilir, kazadan dolayı ben de çok büyük üzüntü yaşadım” dedi.