Ece'nin babasından 'cam' davası!

Beyoğlu'nda yaklaşık 4 ay önce bir iş hanının 5. katından ön cephe camının düşmesiyle ağır yaralanan üniversite öğrencisi Ece Turhan'ın babası, olayla ilgili ceza davası açtı.



İhsan Turhan, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi kızının 40 günü yoğun bakımda olmak üzere 102 gün hastanede tedavi gördüğünü ve 5 ameliyat geçirdiğini anlattı.



Turhan, kızının tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden geçen hafta taburcu olarak eve geldiğini kaydetti.



Kızının tedavi sürecinde dualarını eksik etmeyen herkese ve kızına iyi bakan doktorlara teşekkür eden Turhan, bu olayda haklarını sonuna kadar arayacaklarını, karşı tarafla ilgili maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.



İhsan Turhan, kızı Ece'nin en çok ailesini, arkadaşlarını ve okulunu özlediğini dile getirerek, tedavinin zorlu bir süreç olduğunu, ancak kızının iyileşmeyi başardığını ifade etti.



Kızının olay anında yaşananları hatırlamadığını, ancak hastanede uyandığında ne olduğunu sorduğunu ve kendisinin de anlattığını söyleyen İhsan Turhan, "Kızımın tek üzüntüsü gözlerindeki rahatsızlık. Gözlerinde önemli ölçüde bulanıklık var. Renkleri, hareketli nesneleri göremiyor. Beyin sinirleriyle ilgili bir durum" şeklinde konuştu.



Turhan, kızlarının bugün yanlarında olmasının kendilerini en çok sevindiren olay olduğunu ifade ederek, "Bu süreçte çok inanılmaz şeyler yaşadık. İnsanların acımızı paylaştığını gördük" dedi.



Olayla ilgili hukuki süreç hakkında da bilgi veren Turhan, şunları kaydetti:



"Avukatımız ceza davasını açtı. Kızım bugün savcıya ifade verdi. Ailesi olarak kızımın arkasında duracağız. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Ece'nin yerinde siz de olabilirdiniz. İstiklal Caddesi'nden geçmeyen var mı? Adına ihmal mi, teknik bir hata mı dersiniz, ortada bir suç ve mağdur var. Gerekeni yapacağız. Sonuna kadar olayı takip edeceğiz. Bir suç varsa ceza da olmalı. Adalete güveniyoruz. Suçluların hem maddi hem de manevi şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu davanın herkese örnek olması lazım."



Yaşanan süreçte basın mensuplarından da büyük destek gördüklerini, basının olayı sürekli takip ettiğini belirten Turhan, "Gazeteciler bizimle birlikte bir yürek oldular. Sıkıntılarımızı paylaştılar. Türk halkı bizi dualarından eksik etmedi. Ece bir mucizeye imza attı. Azim ve inançla bugünlere geldi" şeklinde konuştu. (AA)

