Ecem'in duyarlığı yavru ebabilleri hayata bağladı

Safa ATMACA/VAN, (DHA) - VAN\'da yaşayan 16 yaşındaki Ecem Değer, sokakta yaralı halde bulduğu 2 yavru ebabile sahip çıktı.

İpekyolu İlçesi Hastane Caddesi\'nde yaşayan lise öğrencisi Ecem Değer, sokakta yaralı halde bulduğu 2 yavru ebabili önce evine götürdü. Ecem, daha sonra durumları kötüleşen kuşları veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Mahmut Erçili tarafından tedaviye alınan kuşlar, hayata döndürüldü.

Kuşları ilk gördüğünde çok üzüldüğünü ve yardımcı olmaya karar verdiğini belirten Ecem Değer, \"Kuşları bulduğum zaman kuşlardan birinin kanadı kırık ve kanıyordu. Diğer kuş da çok bitkindi. Onları öylece sokakta bırakamazdım. Tüm insanların hayvanlara duyarlı olmasını istiyorum\" dedi.

Ebabillerin uygulanan tedavi sonucu sağlığına kavuştuğunu söyleyen veteriner Mahmut Erçili de \"Kliniğe getirilen kuşların tedavileri yapıldı. Birinin kanadında yaralanma diğerinde ise solunum enfeksiyonu vardı ilaç tedavisi uyguladık. Kuşların durumu şu an iyi. En kısa zamanda kuşları Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edeceğiz. Burada da yapılan son kontrollerin ardından tekrar doğaya salınacaklar. Bu duyarlığı için Ecem’e çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.



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