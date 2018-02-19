Ecem Balcı cinayetine ilişkin soruşturmada 1 kişi tutuklandı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, Ecem Balcı\'nın (17) öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen Süleyman Kara, \'çocuğu kasten öldürme\' suçundan tutuklandı.

Gölcük\'te, Ecem Balcı, 5 Ocak günü ortadan kaybolurken, kızını her yerde arayan ve bulamayınca bunalıma giren annesi Esra Ercömert, 14 Ocak\'ta gittiği Kandıra\'nın Kaltalkayası mevkisindeki kayalıklardan denize atladı. Ercömert\'in 2 gün sonra cansız bendeni, denizde bulunarak, toprağa verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ecem\'i bulmak için özel ekip kurdu. Ecem\'i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli Süleyman Kara\'yı cezaevinden çıkararak, ifadesini alırken, yakınlarını da gözaltına alıp, emniyete getirdi. Yapılan sorgulamalar sonucu Ecem Balcı\'nın öldürüldüğü tespit edildi. Ecem\'in öldürüldükten sonra Gölcük\'te ormanlık alana gömüldüğü belirlendi. Süleyman Kara\'nın ifadesi doğrultusunda, geçen cuma günü, Ecem\'in cesedi ormanlık alanda gömüldüğü yerden çıkarıldı. Ecem Balcı\'nın cenazesi, otopsinin ardından Sakarya\'nın Hendek ilçesinde toprağa verildi.

Soruşturma nedeniyle haberlere ilişkin yayın yasağı getirilirken, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ecem Balcı\'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süleyman Kara ve diğer şüphelilerin bugün Gölcük Adliyesi\'ne sevk edildiği bildirildi. Süleyman Kara, \'çocuğu kasten öldürme\' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler ise \'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\' suçundan adli kontrolle serbest bırakıldı.



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