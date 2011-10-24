-Ecel ilk görev yeri Erciş'te yakaladı ANTALYA (A.A) - 24.10.2011 - Van'da meydana gelen depremde, ilk görev yeri olarak Erciş ilçesine atanan 22 yaşındaki sınıf öğretmeni Zehra Şelale de hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Zehra Şelale Kaya (22), 3 ay önce evlendiği meslektaşı eşi Mehmet Şelale ile Erciş'e yerleşti. İlk görev yeri olan Erciş'teki bir ilköğretim okulunda sınıf öğretmenliği yapan Zehra ve Mehmet Şelale çiftinin içinde bulunduğu otomobilin üzerine bina çöktü. Zehra Şelale hayatını kaybederken, eşi Mehmet Şelale ise ağır yaralandı. Zehra Şelale'nin cenazesi ailesi tarafından Manavgat'a getirildi. Cenazenin yarın Manavgat'ta toprağa verileceği öğrenildi.