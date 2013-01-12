Eceabat 4,2'yle sallandı

Ege Denizi, Salı günü meydana gelen 6.2'lik depremin ardından sallanmaya devam ediyor. Bölgede son olarak Saros Körfezi açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.



Ege Denizi'nde, Saros Körfezi Eceabat açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde, Kaleköy'ün 18 kilometre açıklarında dün saat 23.56'da 4.2 büyüklüğünde orta şiddette deprem oldu.

Deprem deniz tabanının 13 kilometre altında gerçekleşti.

Ege Denizi açıklarında dün saat 02.30'da 4.6, 17.07'de de 4.0 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedilmişti.

Geçen Salı günü Bozcaada açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 5.0 olmak üzere çok sayıda sarsıntı kaydedilmişti.