Ece yoğun bakımda, sorumlular serbest!

İstanbul’un en kalabalık yerlerinden İstiklal Caddesi üzerindeki bir binada, hiçbir uyarı levhası konulmadan yapılan tadilat sırasında düşen cam, 19 yaşındaki Ece‘yi ağır yaraladı.



İstiklal Caddesi üzerindeki Fitaş İşhanı’nın yönetim katının tadilatı sırasında, dış cepheye takılırken düşen yaklaşık 7.5 metrekarelik camın altında kalan üniversite öğrencisi Ece Turhan (19) yaşam savaşı veriyor.



Felaket randevu yerinde geldi



Beyninde ödem oluştu İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ece, arkadaşlarıyla önceki akşam Beyoğlu’nda buluşmaya karar verdi. Ece Turhan, Kübra Erkaner, Orçun Şeref, Hakan Kuzuahmet, Sibel Gençtürk, Selçuk Şüküroğlu ve Oğuz Çolak buluşma yeri olarak AFM Sinemaları’nın bulunduğu Fitaş İşhanı’nın önünü seçti.

Arkadaşlar bir araya geldiği sırada, binanın tadilat gören yönetim katının bulunduğu en üst kattan cam blok düştü. Bloğun altında kalan Ece ağır, 3’ü arkadaşı 5 kişi de hafif yaralandı.

Turhan, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kafatasında meydana gelen kırık nedeniyle beyninde ödem oluştuğu açıklanan Turhan, 2,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Sürekli uyutulacağı belirtilen Ece Turhan’ın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.



'Doktorlar umutlu değil'



Başarılı bir öğrenci olan genç kızın babası İhsan Turhan’ın ve yakınlarının hastane bahçesindeki umutlu bekleyişleri sürerken, olaydan yara almadan kurtulan Kübra Erkaner, önlem almayan yetkilileri suçladı. Erkaner, “Yukarıda tadilat olduğunu görmedik. Hiçbir uyarı levhası yoktu. Büyük bir gürültü duydum. Ece’nin yere yığıldığını gördüm. Üzerinde cam parçaları vardı. Hemen hastaneye götürdük” dedi.

Yeğeninin başına gelenleri trajedi olarak niteleyen Kudret Altınkeser, “Doktorlar çok umutlu değil. Ülkemizde bu tip olaylar sürekli oluyor. Yaptırımı olmadığı için yapanın yanına kâr kalıyor. Umarım bu olay ders olur” diye konuştu.



Serbest kaldılar



Olayın ardından, biri kadın 6 kişi gözaltına alındı. Beyoğlu Savcılığı’na gönderilen dört işçi serbest bırakıldı. 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen, Fitaş AFM Sinemaları Sorumlusu Tülay Kaya ile olay sırasında camın elinden kayarak düştüğünü söyleyen işçi Burhan Orhan da “taksirli yaralamaya sebep vermek” suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. İşçi Orhan’ın mahkemede verdiği ifadede, “Hava almak için camı açtım ve bir anda düştü” dediği öğrenildi.



'Damarımda akan gül yüzlü kızım'



Balıkçılık malzemeleri satış işiyle uğraşan baba İhsan Turhan’ın kızı için bir süre önce yazdığı şiir, üyesi olduğu bir internet sitesine yer alıyor. Şiirin bir bölümü şöyle: Saç telin gözümde dünyaya eştir/ Bir sen, bir de Mevla’m, gayrısı boştur/ Yüzünde bir hüzün bende bin yaştır/ Damarımda akan gül yüzlü kızım.



'İhmal var'



İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Şube Başkanı Cemal Gökçe, olayda işçilerin yanı sıra bu işi yaptıranların da ihmalinin bulunduğu söyledi. Gökçe, “O bölgeden insanların geçmemesi için tedbirler alınmalıydı” dedi.



Belediye İmar Yönetmeliği kurallarına göre, pencere değiştirilmesi için iskele kurulması ve alanda güvenlik kordonu oluşturulması şart koşuluyor. Kurallara uyulmaması durumunda belediyenin çalışmayı durdurması gerekiyor.

