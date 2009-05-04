T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ece yeniden hayata döndü

Beyoğlu'nda 4 ay önce bir iş hanının camının düşmesiyle ağır yaralanan üniversite öğrencisi Ece Turhan, taburcu edildi.

04 Mayıs 2009 03:00

Beyoğlu'nda yaklaşık 4 ay önce bir iş hanının 5. katından ön cephe camının düşmesi sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Ece Turhan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden yapılan açıklamada, Nöroşirurji Kliniği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kaynar ve ekibinin gözetiminde olan 19 yaşındaki Turhan’ın, bir hafta önce son ameliyatının yapıldığı belirtildi.

Turhan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve uygulanan tedavisinin sona erdiği kaydedilen açıklamada, hastanın kontrolleri takip edilmek üzere bugün taburcu olduğu ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24