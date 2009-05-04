Ece yeniden hayata döndü

Beyoğlu'nda yaklaşık 4 ay önce bir iş hanının 5. katından ön cephe camının düşmesi sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Ece Turhan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.



İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden yapılan açıklamada, Nöroşirurji Kliniği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kaynar ve ekibinin gözetiminde olan 19 yaşındaki Turhan’ın, bir hafta önce son ameliyatının yapıldığı belirtildi.



Turhan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve uygulanan tedavisinin sona erdiği kaydedilen açıklamada, hastanın kontrolleri takip edilmek üzere bugün taburcu olduğu ifade edildi.

