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Ece ve Davut'u çocuk telaşı sardı

Karadenizli Davut Güloğlu'na, ailesi torun baskısı yapınca o da Ece Erken'le hazırlıklara başladı.

31 Temmuz 2011 03:00

T24 - Karadenizli Davut Güloğlu'na, ailesi torun baskısı yapınca o da Ece Erken'le hazırlıklara başladı. Çift, Fulya'daki bir tüp bebek merkezine gidip geliyor.

 
Bir süre önce nişanlanan Davut Güloğlu-Ece Erken ikilisini çocuk telaşı sardı.


Çıktıkları Kıbrıs tatilinde kameralara, "Birbirimize aşığız. En kısa zamanda evlenip çocuk sahibi olmak istiyoruz" diyen çift, son günlerde sürekli Fulya'daki Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'ne girip çıkarken görülüyor.


Tüp bebek merkezi yetkilileri konuyla ilgili bilgi vermezken, bu ziyaretlerin nedeni ortaya çıktı.


Günaydın'da yer alan habere göre çifte, Güloğlu'nun ailesi torun baskısı yapıyor.


İkili ise evlendikten sonra herhangi bir aksilikle karşılaşmamak için tüp merkezine giderek şimdiden tetkiklere başladı.


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