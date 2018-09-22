Ece Uslu: Bazı aşklarım gerçek değilmiş

Oyuncu Ece Uslu, aşk ahaytına ilişkin olarak “Evlilik ve çocuk yapmak zorunluluk değil. Aşk, bir enerji hali. Bugünkü bilincimle yaşadıklarımın bazıları gerçek değilmiş diyebiliyorum” dedi.

Uslu'nun söyleşisinin ilgili bölümü şöyle:

- “Dayan Yüreğim” dizisininin ardından uzak kaldınız ekrandan...

“Dayan Yüreğim”den önce “Karagül”de oynamıştım. Dört sezon süren, temposu, draması çok fazla bir işti. Dinlenmeye, enerjimi yenilemeye ihtiyacım vardı. Ama çok ısrar ettiler, başlarda istemesem de başladık. Planlanandan daha kısa sürdü. Ardından yeni bir şeye başlamak istemedim. Uzun zamandır hayalini kurmuş olduğum şeyi yaptım; dinlendim. Dolu dolu 4 ayımı Çeşme’de geçirdim.

- Yeni sezonda ekranda görebilecek miyiz sizi?

Henüz değil, doğru projeyi bekliyorum. Bugüne kadar hep zorluklar içindeki güçlü kadınları canlandırdım. Ters köşe bir karakter istiyorum. Ben bir oyuncuyum ve açım. Sürekli yeni bir şeyler denemek istiyorum.

- Aşkın sizdeki karşılığı nedir? Bir dönem, “Zor ve hastalıklı bir şey” diye tanımlamıştınız... Hâlâ aynı düşüncede misiniz?

Aşk, bir enerji hali... Hiçbir şeyi kendimiz seçmiyoruz, bilinçaltımız seçiyor. Bu kanıtlanmış bir gerçek. Bir şeyden etkileniyor ve onu içimizde büyütüyoruz, bu şekilde kendimizi aşık ediyoruz belki de. Beklentilerimiz ve hayallerimiz oluyor ilişkide, bu beklentiler de karşılanmayınca ilişki hastalıklı bir hale gelebiliyor. Ben de aşklar yaşadım, bugünkü bilincimle acaba yaşadıklarım gerçek aşk mıydı diye sorduğumda kendime, bazılarına “hayır değilmiş” diyebiliyorum.

- Rol aldığınız yapımların çoğunda anneydiniz. Özel hayatınızda anne olmayı istemediniz mi?

30’larımda evleneyim, çocuk yapayım dediğim zamanlar oldu, hormonlar da etkiliyor... Bugünkü bilincimle bunların zorunluluk olmadığı düşüncesindeyim. Hatta biraz da toplum baskısı var bu konuda. Ama her insanın kendini sorgulaması, ne istediğini bilmesi gerekiyor.