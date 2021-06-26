Ece Üner, Show Haber ile yollarını ayırma kararı aldı

Ocak 2014’ten beri Show TV’de olan Ece Üner'in 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı aldığı ve Kanal D'de reality şov programı sunacağı belirtildi.

NTV, CNN Türk ve Habertürk'te çalıştıktan sonra Ocak 2014'ten beri Show TV'ye transfer olan Ece Üner, 7 yılı aşkın sürenin ardından Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı aldı. Halk TV’nin haberine göre, Üner, Kanal D’de reality show programı sunacak. Yayın saati henüz kesinleşmeyen programın ağustos ortasında başlatılması planlanıyor. Format konusunda Kanal D yönetimiyle uzlaşan Üner’in, yakın çevresine format ve içerikle ilgili şunları anlattığı öğrenildi:

"Artık bambaşka bir şey yapmak istiyordum. Şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Müge Anlı ya da Didem Arslan Yılmaz’ın yaptıkları formatla benzer olmayacak. İnsanların hayatına dokunan, onlar için hak ve adalet arayan, onların yaralarını iyileştiren bir içerik olacak"

Ece Üner’in ayrılmasının ardından, Show Ana Haber’i kimin sunacağı da merak konusu oldu.