Ece Üner'in yeni programında deprem: 7 gazeteci istifa etti

İstifa eden 7 gazetecinin arasında ekibin şefi gazeteci Gökhan Kayış' ın da olduğu öğrenildi. Kayış en son kapanan Olay TV'de sabah haberlerini sunuyordu.

İstifa eden bir başka isim de yine Olay TV ekibinden muhabir Ayça Özkan oldu.

Program tanıtımı da tepki çekmişti

Ece Üner'in programının tanıtımı için Fedai Varan tarafından 2019 yılında öldürülen Emine Bulut'un kızının sesinin fon olarak kullanıldığı belirtilmiş, tanıtım tepkilere neden olmuştu.

Üner, eleştirilere yanıt verirken, çığlık seslerinin Emine Bulut'un kızına ait değil 25 Haziran'da eşi tarafından katledilen Yemen Akoda'nın kızına ait olduğunu söylemişti.

Üner, “O çığlık, 25 Haziran’da annesini kaybeden bir kızın çığlığıydı evet, genç bir kızın, reşit bir kızın çığlıydı. O kız da isyan ediyordu. Defalarca şikayet etmişlerdi. Ben o gün, haber spikerliğini bırakıp, kariyerimi değiştirdim” demişti.