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Ekonomi

Ece Üner'den Bakan Nebati göndermesi: Gözlerdeki ışıltı da faturalara yansıtıldıysa demek

Ece Üner - Nureddin Nebati

02 Ocak 2022 09:48

Sunucu Ece Üner, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye gönderme yaparak yeni yıldaki zamları eleştirdi. 

Üner Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözlerdeki ışıltı da faturalara yansıtıldıysa demek. Zam yağmuru başladı" ifadesini kullandı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin TRT canlı yayınında sunucunun "Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Bakan Nebati soruya, "Rakamlar çok iyi. Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin Hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" yanıtını verdi.

TIKLAYIN | Sunucunun 'Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?' sorusuna Bakan Nebati: Gözlerimin içine bakın Gülçin Hanım, ne görüyorsunuz

Ece ÜnerNureddin Nebatiyeni yılzam
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