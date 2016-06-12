Ece Temelkuran'nın 'Ağrı’nın Derinliği' Arapça olarak Kahire'de

Ece Temelkuran’ın Ağrı’nın Derinliği kitabı Arapça olarak haziran başında Sefsafa Yayınevi tarafından Kahire’de yayımlandı.

Önceki yıllarda Hırvatistan’da Planina Boli (Naklada Ljevak, 2013), İngiltere ve ABD’de İngilizce Deep Mountain (Verso, 2010) başlıklarıyla yayınlanan ve Türkiye’de on altı baskı ile elli binden fazla okura ulaşan kitap Mısırlı okurlarla buluştu.

sanatatak.com'un haberine göre; Hrant Dink'in hatırasına adanan Ağrı'nın Derinliği için The Guardian yazarı Peter Preston şu yazıyı yazmıştı:

“Türkiye- Ermenistan tartışmasına doğru kişisel ve politik bir yolculuk”

Ağrı’nın Derinliği günümüzün en zorlu ve sürüncemede kalmış meselelerinden birisine yapılan parlak zekâlı ve kişisel bir araştırma niteliği taşıyor. Kendimizi ve diğerlerini görme biçimimizde milliyetçiliğin oynadığı role dair aydınlatıcı bir yaklaşıma sahip olan bu kitap, yaşayan tarih ve Ermeni soykırımı ile ilgili süregelen inkar sürecine ait farklı notalara sahip ve hareketli bir keşif gibi.

Türk-Ermeni meselesi ile ilgili iki taraftan da yazarlar, düşünürler ve aktivistlerle görüşerek kaynağını oluşturan yazar, ulusal mitler ve hafızanın oynadığı role ilişkin sürükleyici bir hikâye örüyor. Ulusal mitler ve hafızanın hem Türkiye hem Ermenistan’da ve Fransa ve Amerika’daki geniş Ermeni diasporasında, zaman içinde nasıl sürdürülüp çarpıtıldığını görünür kılıyor.

Tarihçi ve düşünür Theodore Zeldin, Ağrı’nın Derinliği üzerine düşüncelerini şu cümlelerle ifade ediyor: “Ece Temelkuran doğru ve yanlış ulusal hafızaların yaratılma sürecini ve neden sürdürüldüklerini tahlil ediyor. Bu kitap, kadim Ermeni-Türk tartışmasını bir insanlık hikâyesine dönüştürüyor.”

“Neden 1915 yılı 2010’da hâlâ önemli? Bu Ece Temelkuran’ın cinayete kurban giden arkadaşı Ermeni editör Hrant Dink’in sorduğu ve Temelkuran’ın cevaplamaya çalıştığı soruydu.”