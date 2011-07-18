Ece Temelkuran'a 'beter ol' twiti

T24

Ece Temelkuran'ın dünden bu yana attığı twit'ler: "Anneannem Nevin Dagli yarin ameliyat oluyor. 9 eylul Uni'de. 0(-) kan lazim. Minnettar kalirim." "Anneanneme kan veren arkadaslara minnettar kalacagim." "Kardesler, yarin 07:30'da 9 Eylul Uni. Genel cerrahi'deki anneannem Nevin Dağlı icin 0(-) kan lazim.2 kisi gelicem dedi ama emin degilim." "kanı Kürtler versin, beter ol" diyenlere cvp: Batman, Diyarbakır,oralardan uçakla gelmek isteyen yüzlerce kisi oldu. Başım üstüne!" "kanı Ermeniler versin" diyenlere cevap: merak etmesinler, kan vermek isteyen Yahudi ve Ermeni can'lar vardı, onlar da var olsun.Benimle birlikte kan arayan herkese bin kere teşekkür. Ne çok iyi insan varmış. Anneanne ameliyata giriyor, kan konusu halloldu. Nur olun.