T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ece Temelkuran yazılarıyla yarından itibaren BirGün'de

Ece Temelkuran, BirGün gazetesinde "Kıyıdan" köşesinde yazacak

03 Mart 2013 15:03

Habertürk'ten ayrıldıktan sonra tüm zamanını yeni romanına ayıran Ece Temelkuran, yarından itibaren BirGün'de yazmaya başlayacak.

Gazete Habertürk'ten ayrıldıktan sonra Tunus'a giderek "Düğümlere Üfleyen Kadınlar" isimli romanını tamamlayan Temelkuran, BirGün gazetesinde "Kıyıdan" köşesinde yazacak.

Bir süre önce BirGün'de başlayacağı duyurulan Ece Temelkuran'ın ilk yazısı yarından (4 Mart Pazartesi) itibaren okurlarıyla buluşuyor.


Ece Temelkuran kimdir?


Temelkuran, 1991 yılında Bornova Anadolu Lisesi'ni, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1993 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. İlk yazıları Patika dergisi'nde yayınlandı.

Kadın hareketi, siyasi tutuklu ve hükümlüler, Güneydoğu sorunu üzerine çalışan, röportajlar yapan Temelkuran, Almanya'da kadın hareketi üzerine bir araştırma yaptı. Yurtiçinde ve dışında çeşitli dergilerde yazılar yazdı, CNN Türk'te muhabirlik yaptı. Dünya Sosyal Forum sürecini izlemek için 2003'te Brezilya'ya, 2004'te Hindistan'a gitti. Venezuela'daki sosyalist devrimini ve Arjantin'de ekonomik krizden sonra oluşan halk hareketini inceledi. Bu harekete ilişkin yazıları "Buenos Aires'te Son Tango" adı altında yazı dizisi olarak Milliyet'te yayınlandı. Milliyet gazetesinde "Kıyıdan" adlı köşesinde yazdı. Habertürk Gazetesi'nde 8 Şubat 2010 gününden itibaren yazmaya başlayan Temelkuran, 17 Ekim 2010 tarihinden itibaren Habertürk TV kanalında her pazar yayınlanmaya başlanan "Kıyıdan" adlı bir programı hazırlayıp sundu. Temelkuran'ın Habertürk'teki görevine 4 Ocak 2012 tarihinde son verildi.

Her yıl Dünya Sosyal Forumu'nu yerinde izlemeye devam ediyor. Ece Temelkuran, Aslı Erdoğan, Ümit Kıvanç, Bejan Matur, Beliz Güçbilmez, Murat Uyurkulak ve Şamil Yılmaz ile birlikte Son Bir Kez oyununun yedi yazarından biri.

Ece Temelkuran, 4 Mart 2013'ten itibaren BirGün gazetesindeki Kıyıdan köşesinde yazılarını kaleme alacak.

ETİKETLER

ece temelkuranbirgüngazetekıyıdan

İlgili Haberler

Habertürk, Ece Temelkuran'la da yollarını ayırdı

Dün Yiğit Bulut'un görevine son veren Habertürk yönetimi, bugün de gazete yazarlarından...

Ece Temelkuran: Beni gören ölecekmişim gibi bakıyor

Ece Temelkuran’a göre insanlar öfkeli ve kızgın değiller, onları hareketsiz kılan en derinlerinde duydukları keder ve üzüntü.

Ece Temelkuran: Vay anasına, ben bu tımarhanede miydim!

Temelkuran, 'Kendimi 100 forvetin aynı anda penaltı vurduğu bir kaleci gibi hissediyordum son zamanlarda' dedi

Ece Temelkuran: Politika da yaparım kahkaha da atarım

Tunus'tan 'Düğümlere Üfleyen Kadınlar' kitabıyla dönen Temelkuran, kitabını yazmaya başlamadan önceki bir yılını Kuran-ı Kerim okuyarak geçirdiğini söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24