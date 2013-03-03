Ece Temelkuran yazılarıyla yarından itibaren BirGün'de

Habertürk'ten ayrıldıktan sonra tüm zamanını yeni romanına ayıran Ece Temelkuran, yarından itibaren BirGün'de yazmaya başlayacak.

Gazete Habertürk'ten ayrıldıktan sonra Tunus'a giderek "Düğümlere Üfleyen Kadınlar" isimli romanını tamamlayan Temelkuran, BirGün gazetesinde "Kıyıdan" köşesinde yazacak.

Bir süre önce BirGün'de başlayacağı duyurulan Ece Temelkuran'ın ilk yazısı yarından (4 Mart Pazartesi) itibaren okurlarıyla buluşuyor.



Ece Temelkuran kimdir?



Temelkuran, 1991 yılında Bornova Anadolu Lisesi'ni, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1993 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde gazeteciliğe başladı. İlk yazıları Patika dergisi'nde yayınlandı.

Kadın hareketi, siyasi tutuklu ve hükümlüler, Güneydoğu sorunu üzerine çalışan, röportajlar yapan Temelkuran, Almanya'da kadın hareketi üzerine bir araştırma yaptı. Yurtiçinde ve dışında çeşitli dergilerde yazılar yazdı, CNN Türk'te muhabirlik yaptı. Dünya Sosyal Forum sürecini izlemek için 2003'te Brezilya'ya, 2004'te Hindistan'a gitti. Venezuela'daki sosyalist devrimini ve Arjantin'de ekonomik krizden sonra oluşan halk hareketini inceledi. Bu harekete ilişkin yazıları "Buenos Aires'te Son Tango" adı altında yazı dizisi olarak Milliyet'te yayınlandı. Milliyet gazetesinde "Kıyıdan" adlı köşesinde yazdı. Habertürk Gazetesi'nde 8 Şubat 2010 gününden itibaren yazmaya başlayan Temelkuran, 17 Ekim 2010 tarihinden itibaren Habertürk TV kanalında her pazar yayınlanmaya başlanan "Kıyıdan" adlı bir programı hazırlayıp sundu. Temelkuran'ın Habertürk'teki görevine 4 Ocak 2012 tarihinde son verildi.

Her yıl Dünya Sosyal Forumu'nu yerinde izlemeye devam ediyor. Ece Temelkuran, Aslı Erdoğan, Ümit Kıvanç, Bejan Matur, Beliz Güçbilmez, Murat Uyurkulak ve Şamil Yılmaz ile birlikte Son Bir Kez oyununun yedi yazarından biri.

Ece Temelkuran, 4 Mart 2013'ten itibaren BirGün gazetesindeki Kıyıdan köşesinde yazılarını kaleme alacak.