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Habertürk, Ece Temelkuran'la da yollarını ayırdı

Dün Yiğit Bulut'un görevine son veren Habertürk yönetimi, bugün de gazete yazarlarından...

04 Ocak 2012 02:00

T24 - Dün Yiğit Bulut'un görevine son veren Habertürk yönetimi, bugün de gazete yazarlarından Ece Temelkuran'la yollarını ayırdı. Temelkuran, Habertürk'ten çıkarıldığını Twitter'dan duyurdu. 

Habertürk'teki yeni yapılanma bugün bir isimi daha etkiledi. Dün, televizyonun genel Yayın yönetmeni Yiğit Bulut’un makamıyla birlikte işten çıkarılmasının ardından bugün de yönetim Ece Temelkuran'la yollarını ayırma kararı aldı. 


Temelkuran, Habertürk'ten ayrıldığını Twitter aracılığıyla işte böyle duyurdu: "İlk önce benden duyun isterim. Habertürk benimle de yolunu ayırdı. Bütün çalışma arkadaşlarıma başarılar dilerim."








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