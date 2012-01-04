Habertürk, Ece Temelkuran'la da yollarını ayırdı

T24

Habertürk'teki yeni yapılanma bugün bir isimi daha etkiledi. Dün, televizyonun genel Yayın yönetmeni Yiğit Bulut’un makamıyla birlikte işten çıkarılmasının ardından bugün de yönetim Ece Temelkuran'la yollarını ayırma kararı aldı.Temelkuran, Habertürk'ten ayrıldığını Twitter aracılığıyla işte böyle duyurdu: "İlk önce benden duyun isterim. Habertürk benimle de yolunu ayırdı. Bütün çalışma arkadaşlarıma başarılar dilerim."