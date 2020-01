Ece Temelkuran: Umut genç kadınlarda

New York’ta üç gün boyunca süren Women in the World Summit (Dünya Zirvesindeki Kadınlar) büyük ilgi gördü. 3 bin kişinin katıldığı, kişisel hikayeleri ile önemli uluslararası konuları aydınlatan güçlü kadınların ağırlandığı platformda bu yıl sekizinci kez toplanıldı. Dünya liderlerinden sanatçılara, aktivistlerden, barış yanlılarına ve muhaliflere kadar çok isim bu yıl da bir araya geldi. Ece Temelkuran da etkinliğe davet edilen isimlerden biri.

Temelkuran, burada yaptığı konuşmada, “Entelektüellerinize ve gazetecilerimizi sahip çıkın. Çünkü diktatörlerin ülkeye hakim olabilmesi için yalanlarını rahatça söyleyebilmeleri gerekir. Gerçekliğin kuruluş sürecinden entelektüelleri çıkarmak yalan söylemeyi kolaylaştırır” dedi.

"Umut genç kadınlarda"

Türkiye’de kadınların hayatları için mücadele ettiğini belirten Temelkuran, New Yorker Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve konuşmanın moderatörü David Remnick’in “Umut nerede görünüyor” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Umut, genç kadınlarda. Bildiğimiz anlamda Türkiye kalmayabilir, kadınlar bundan en çok kendilerinin zarar göreceğini bildikleri için aslında hayatları için mücadele ediyorlar.”

Son olarak, “ABD’deki kadın direnişini ilgiyle izliyoruz, çünkü siz bizim kadar yorulmadınız henüz” diye ifade eden Temelkuran, Trump hakkında şu şekilde konuştu:

“Trump ile ilgili çok şaka yapıyorsunuz ve çok gülüyorsunuz, ama dikkat edin, çünkü mizah fazla konforlu bir sığınak haline gelebilir.”