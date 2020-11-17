Ece Temelkuran, The Guardian’a yazdı: Eğer bunlar Türkiye'de yaşanıyor olsaydı, Trump'ın yaptıkları "darbe girişimi" olarak nitelendirilirdi

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Yazar Ece Temelkuran, ABD'de Donald Trump'ın seçim sonuçlarını hâlâ kabul etmemesiyle ilgili olarak, "Bunlar Türkiye'de yaşanıyor olsa darbe girişimi diye nitelendirirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Britanya merkezli The Guardian gazetesi için bir köşe yazısı kaleme alan Temelkuran, Trump'ın hamlelerinin "de-facto bir darbeyi" andırdığını ifade etti.

"Modern otoriterliğin sadece halka baskı uygulayarak değil, zayıflamış kurumlardaki ahlaki çürümeyi hızlandırarak işlediği" değerlendirmesinde bulunan Temelkuran, ABD'nin kaderini Senato'dan medyaya tüm kurumların gelecek haftalarda sergileyeceği davranışların belirleyeceğini ifade etti.

Temelkuran, Trump'ın seçimlerden sonra yaptığı hamleleri bir "darbe girişimi" olarak nitelendirdi ve ekledi; "Bunlar Türkiye'de yaşınıyor olsa, dünya medyası da iki kere düşünmeden böyle nitelendirirdi".

Bu değerlendirmesinin ardından Temelkuran medyanın seçim sonuçlarını projekte etmesinden bu yana Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İkinci bir Trump dönemine sorunsuz geçiş" sözü verdiğine, Pentagon'da görev değişikliklerine gidildiğine, Cumhuriyetçi senatörlerin "hesaplanmış" bir şekilde sessiz kaldığına, Trump'ın açıklamalarında sık sık "halk" ve "hareket" ifadelerine vurgu yaptığına dikkat çekti. Temelkuran konuyla ilgili şu satırları yazdı:

"Trump'ın davranışlarını psikoloji perspektifinden analiz eden ve onun ünlü kaybetme alerjisine atıfta bulunanlara şu hatırlatılmalı: Darbeler her zaman dramatik Reichstag yangınıyla başlamaz. Bazen gizli ve görülmesi zor entrikalarla başlar. Amerikalılar bizim ülkelerimizi, bizim onların ülkesini tanıdığımız kadar iyi tanımayabilir. Bu sebeple onlara burada da aynı şeyleri yaşadığımızı anlatabiliriz: Kurumlara güvendik ve liderin cesaret edemeyeceğine emindik"

Trump yenilgiyi kabul etse bile "hareketinin" önümüzdeki dört sene boyunca paralel bir siyasi gerçeklik yaratacağını yazan Temelkuran, bunun da Biden'ın meşruluğunu tehdit edeceğini ifade etti.

Temelkuran yazısını, "ABD'li liberallerin ülkelerinde olabileceklerin çok kötü ve imkansız bir örneği olarak gördüğü Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsanız şunu bilirsiniz; yarın olmasını imkansız gördüğünüz bir şey, çok hızlı bir şekilde bugünün gerçeği haline gelebilir" diye bitirdi.

Medya projeksiyonlarına göre Joe Biden, seçimleri kazanarak ABD'nin 46. Başkanı seçildi. Donald Trump, ABD'nin tüm önde gelen medya kuruluşlarının yarışı Biden'ın kazandığını söylemesine rağmen sonuçları hâlâ kabul etmedi. Mevcut ABD lideri, seçimleri aslında kendisinin kazandığını ama geçersiz oylar sayıldığı için Biden'ın 270 delegeyi aştığını iddia ediyor.