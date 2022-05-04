Ece Seçkin'den 'bayan şarkıcı' istemeyen Düzce Belediye Başkanına tepki: Kadınları susturamazsınız

Düzce'nin Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in, Düzcespor'un şampiyonluk kutlamalarında kadın bir şarkıcının sahneye çıkmaması gerektiğine dair paylaşımına tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak şarkıcı Ece Seçkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Şahin'e tepki gösterdi. Bu akşam yaptığı paylaşımda sanatçı şunları söyledi:

"Sayın Şahin, bayan değil kadın! Bu ülkenin 81 ilini şarkılar söyleyerek gezdim, gezmeye de devam edeceğim. Bu aşağılayıcı ve ayrımcı açıklamanızı şaşkınlıkla okudum. İnsanların konserime gelip müzik dinlemesinin muhafazakârlıkla ne alakası var konuyu nereye çekmek istiyorsunuz?"

"Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet 'sınırlarını aşmak' için şarkılar söylemeye devam edeceğiz!"

Ece Seçkin, Birol Şahin'in tepki çeken "Cumartesi günü kutlama için bir bayan şarkıcıyı getirmeleri Düzcespor'a ve Düzceli'ye yakışmaz! Düzce muhafazakâr bir yerdir. Dini değerlerine bağlıdır" yorumuna, "Siz "kadın, müzik ve konser" üçlemesine "sınırları aşmak" diyorsanız size kötü bir haberim var Sayın Şahin... Ben ve kadın meslektaşlarım sizin gibilerin zihniyet "sınırlarını aşmak" için şarkılar söylemeye devam edeceğiz! Kadınları susturamazsınız!" diyerek yanıt verdi.

MHP'den ihraç edilmişti

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın üniformalarının İslam'a uygun olmadığını savunup sporcuların kendilerini 'teşhir ettiğini' söyleyen ve tepki çeken paylaşımı sonrasında MHP'den ihraç edilmişti.