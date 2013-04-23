Ece Saygun, 23 Nisan'da babasının koltuğuna oturdu

Balyoz Planı Davası’nda hakkında 18 yıl hapis cezası verilen emekli Orgeneral Ergin Saygun’un kızı Ece Saygun, 23 Nisan vesilesiyle babasının koltuğuna oturdu.

Ece Saygun, Twitter’da paylaştığı fotoğrafla babasının koltuğuna oturduğunu söyledi.

Saygun, Twitter’daki mesajında “Bugün 23 Nisan! Ben de babamın koltuğuna oturdum netekim Vardiya bizde!!! :)” dedi.

Saygun, takipçilerinin “üniforma da olmalıydı” sözlerinin üzerine, “Üniformayı bulamadım arkadaslar, netekim bir cinnet anıda kesmiş olabilirim ki bu an itibari ile ölüyüm demek :)))” ifadelerini kullandı.