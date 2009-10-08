Şarkıcı Alişan önceki gün İstinye Park’ta lüks mağazalardan alışveriş yaparken görüntülendiği sırada yakın arkadaşı Ece Erken’in kendisi hakkında yaptığı konuşmayı yanıtladı.



Alişan ve Ece Erken arasındaki "cimrilik" esprisi ilginç bir boyuta taşınıyor.



Şarkıcı ve sunucu Alişan önceki gün İstinye Park’ta lüks mağazalardan alışveriş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Ece Erken’in kendisi hakkında yaptığı “Alişan çok cimridir. Elini hiç cebine atmaz. Doğum günümde hediye bile almadı” açıklamalarını devam ettirmesi üzerine HT Magazin’e konuan Alişan, Erken’in kendisine 800 dolar borcu olduğunu ileri sürdü.



Ünlü şarkıcı şöyle konuştu: “Ece önce bana olan kumar borcunu ödesin. Kendisinden tam 800 Dolar alacaklıyım. Okey oynadık üst üste dört kez kazandım. Önce borcunu ödesin sonra çıkıp konuşsun” dedi.