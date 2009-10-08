T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Ece önce bana olan kumar borcunu ödesin!'

Şarkıcı Alişan önceki gün alışveriş için gittiği İstinye Park’ta Ece Erken’in kendisi hakkında yaptığı konuşmayı yanıtladı.

08 Ekim 2009 03:00

Şarkıcı Alişan önceki gün İstinye Park’ta lüks mağazalardan alışveriş yaparken görüntülendiği sırada yakın arkadaşı Ece Erken’in kendisi hakkında yaptığı konuşmayı yanıtladı.

Alişan ve Ece Erken arasındaki "cimrilik" esprisi ilginç bir boyuta taşınıyor.

Şarkıcı ve sunucu Alişan önceki gün İstinye Park’ta lüks mağazalardan alışveriş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Ece Erken’in kendisi hakkında yaptığı “Alişan çok cimridir. Elini hiç cebine atmaz. Doğum günümde hediye bile almadı” açıklamalarını devam ettirmesi üzerine HT Magazin’e konuan Alişan, Erken’in kendisine 800 dolar borcu olduğunu ileri sürdü.

Ünlü şarkıcı şöyle konuştu: “Ece önce bana olan kumar borcunu ödesin. Kendisinden tam 800 Dolar alacaklıyım. Okey oynadık üst üste dört kez kazandım. Önce borcunu ödesin sonra çıkıp konuşsun” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24