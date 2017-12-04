Ece Mumay’ın ilk albümünün çıkış tarihi belli oldu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - POP müzik şarkıcısı Ece Mumay, ilk albümünü 19 Ocak’ta müzikseverlerle buluşturacak.

“Eylül” adlı dördüncü single’ını geçtiğimiz ay yayınlayan Ece Mumay’ın ilk albümü 19 Ocak’ta yayınlanacak. Albümdeki 10 parçadan 8’inin söz ve bestesine imza atan 19 yaşındaki şarkıcı, bugüne kadar dijital ortamlarda yayınlanan çalışmalarında toplam 100 milyona yakın tıklanma aldı.

ANKARA’DA HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

Ece Mumay, yeni albümü öncesi Ankara’da müzikseverlerle bir araya gelecek. 7 Aralık’ta Ankara Hayal Kahvesi’nde sahne alacak şarkıcı, ilk kez Ankara’da konser vereceğini belirterek, “Yaz boyu Ege ve Akdeniz’de çok güzel konserler gerçekleştirdik. İstanbul’da da her hafta bir mekanda sahne alıyorum. Albümün çıkışıyla birlikte zaten tüm Türkiye’yi dolaşma projemiz var ama Ankaralı hayranlarımı daha fazla bekletmek istemedim. Kısmet 7 Aralık’mış” dedi.

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