Ece Gürsel'den yırtmaçlı terör protestosu



T24 - Taksim'de canlı performans sergileyen eski manken yeni şarkıcı Ece Gürsel, ilginç bir protestoya imza attı.







Gürsel giydiği yırtmaçlı kıyafetinden görünen çorabına "Teörüre hayır" yazdırdı. Sannede Gürsel'e sevgilisi İsmail Tunçbilek de düet yaparak destek verdi.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Gürsel, rock müziğin sanatçıya bır misyon yüklediğini ve kendisini de artık bu müziğe ait hissettiğini de belirtti. Şarkıcıyı izlemeye gelenler arasında patronu Bülent Seyhan da vardı. Sahneden ayrıca İsmail Tunçbilek'e övgüler yagdıran Gürsel, "Maalesef değerli sanatçıların kıymeti bilinmiyor" diyerek de göndermede bulundu.







