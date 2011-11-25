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Ece Gürsel'den yırtmaçlı terör protestosu

Taksim'de canlı performans sergileyen eski manken yeni şarkıcı Ece Gürsel, ilginç bir protestoya imza attı.

25 Kasım 2011 02:00


T24 - Taksim'de canlı performans sergileyen eski manken yeni şarkıcı Ece Gürsel, ilginç bir protestoya imza attı.

Yırtmaçlı terör protestosu


Gürsel giydiği yırtmaçlı kıyafetinden görünen çorabına "Teörüre hayır" yazdırdı. Sannede Gürsel'e sevgilisi İsmail Tunçbilek de düet yaparak destek verdi.


Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Gürsel, rock müziğin sanatçıya bır misyon yüklediğini ve kendisini de artık bu müziğe ait hissettiğini de belirtti. Şarkıcıyı izlemeye gelenler arasında patronu Bülent Seyhan da vardı. Sahneden ayrıca İsmail Tunçbilek'e övgüler yagdıran Gürsel, "Maalesef değerli sanatçıların kıymeti bilinmiyor" diyerek de göndermede bulundu.



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