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Ece Gürsel defile programından çıkarıldı!

Kayseri'de Atatürk kıyafetleri defilesine çıkacak olan manken Ece Gürsel, hakkındaki fuhuş iddiaları nedeniyle programdan çıkarıldı.

02 Ekim 2009 03:00

Kayseri'de düzenlenen PASUMA Festivali'nde Atatürk kıyafetleri defilesine çıkacak olan manken Ece Gürsel, hakkındaki fuhuş iddiaları nedeniyle programdan çıkarıldı.
 
Kayseri'de düzenlenen PASUMA Festivali'nde Atatürk kıyafetleri defilesine çıkacak olan manken Ece Gürsel, hakkındaki iddialar nedeniyle programdan çıkarıldı.

Alınan bilgilere göre, manken Ece Gürsel, Kayseri'de düzenlenen 1. Uluslararası Pastırma, Sucuk ve Mantı (PASUMA) Festivali kapsamında yarın gerçekleştirilecek defilede görev alacaktı. Gürsel, birçok ünlü manken ve dansçılar eşliğinde Ankara Olgunlaşma Enstitüsüne ait ''Atatürk Kıyafetleri'' defilesinde podyuma çıkacaktı. Gürsel'in defilede Türk bayraklı kostüm giymesi planlanıyordu.

Ancak, Ece Gürsel hakkında bazı gazetelerde haber konusu olan iddialar program değişikliğine neden oldu. Festivalin organizasyon komitesi, hakkındaki iddiaların defileye ve festival etkinliklerine gölge düşürebileceği endişesiyle Ece Gürsel'in programdan çıkartılmasına karar verdi.

Organizasyon yetkilileri, ''iddialar nedeniyle Ece Gürsel'in haksız yere suçlanamayacağını, ancak defilenin formatı ve içeriği nedeniyle spekülasyonlara yol açılmaması, medyanın ilgisinin farklı yönlere kaydırılmaması için Gürsel'in programdan çıkarıldığını'' bildirdi.

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda teknik takibe takılan ve tutuklanan bir zanlının telefon görüşmesi sırasında Manken Ece Gürsel'le para karşılığı ilişkiye girdiği yolunda iddialarda bulunduğu yolunda haberler yayımlanmış, Gürsel bu iddiaları yalanlayarak yargıya başvuracağını açıklamıştı.

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