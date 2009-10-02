Ece Gürsel adliyede

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuyla ilgili olarak olarak manken Ece Gürsel adliyeye geldi.

Manken Ece Gürsel, hakkındaki iddialar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Son olarak, Kayseri'de PASUMA Festivali'nde Atatürk kıyafetleri defilesine çıkacak olan Gürsel programdan çıkarıldı. Gürsel, birçok ünlü manken ve dansçılar eşliğinde Ankara Olgunlaşma Enstitüsüne ait "Atatürk Kıyafetleri" defilesinde podyuma çıkacaktı.

Gürsel'in defilede Türk bayraklı kostüm giymesi planlanıyordu.

Ancak, Ece Gürsel hakkında bazı gazetelerde haber konusu olan iddialar program değişikliğine neden oldu.

Festivalin organizasyon komitesi, hakkındaki iddiaların defileye ve festival etkinliklerine gölge düşürebileceği endişesiyle Ece Gürsel'in programdan çıkartılmasına karar verdi.

Organizasyon yetkilileri, "iddialar nedeniyle Ece Gürsel'in haksız yere suçlanamayacağını, ancak defilenin formatı ve içeriği nedeniyle spekülasyonlara yol açılmaması, medyanın ilgisinin farklı yönlere kaydırılmaması için Gürsel'in programdan çıkarıldığını" bildirdi.

Babasından destek

Ece Gürsel'in babası Tayfun Gürsel ise, kızıyla ilgili iddialara tepki gösterdi. Tayfun Gürsel, kızı Ece Gürsel'in arkasında olduğunu ve olayı yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Tayfun Gürsel, "Tabii ki bu yazıyı çıkaranları, bu konuda kim sorumlu ise bunları bir şekilde mahkemeye vereceğiz. Bizim elimiz, onların yakasında olacak. Hiçbir şekilde bizim ailemizi ve Ece'yi yıldıramazlar. Dimdik ayakta olacağız. Ece'nin hiçbir suçu olmadığı, hiçbir yanlış yapmadığı ortaya çıkacak" dedi.