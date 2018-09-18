Ece Erken'e 2.5 yıl hapis istemi

Sunucu Ece Erken, evini dekore eden mimar Jale Barahya hakkında sosyal medyada "Ben dolandırıldım, siz dolandırılmayın" diye paylaşımda bulundu. Mimarın şikayeti sonrası Erken hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah’ın haberine göre, mimar Barahya ile Erken, Ortaköy'de komşuydu. Erken, Barahya'nın evini çok beğenince kendi evinin dekorasyonu için Barahya'ya ait Arta İç Mimarlık şirketiyle anlaştı. Ancak Erken, dekorasyon ücretini ödemedi. Barahya da, Erken'e alacak davası açtı. Mahkeme 25 Nisan 2017 tarihli kararında Barahya'yı haklı buldu ve Erken'in 145 bin 464 lira ödemesine karar verdi.

Erken kararın ardından dolandırıldığını söyleyerek "Haram, zıkkım olsun alınan fazla paralar" diyerek paylaşım yaptı. Barahya, Erken'in aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle 15 bin liralık tazminat davası açtı. Erken'in açıklamalarına devam etmesi üzerine de korunmak için tedbir kararı verilmesini istedi.

Mahkeme, Erken'in bir ay süreyle Barahya'ya şiddet tehdidi, hakaret, aşağılamayı içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Barahya, hakaret ve iftira nedeniyle de Erken hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Barahya, Erken'le uzlaşmak istemeyince ünlü sunucu hakkında hakaret suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.