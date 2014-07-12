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Ece Erken’den tepkilere yanıt: Davete saygıyla cevap verdim o kadar

Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın vizyon toplantısına katılması sosyal medyada tepkilere sebep olan Ece Erken, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı

12 Temmuz 2014 19:53

AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın düzenlemiş olduğu vizyon toplantısına giden Ece Erken'e başta sosyal medya olmak üzere sert tepkilerin geldi. Sunucu tepkilere karşı Instagram hesabından açıklamada bulundu. Erken yaptığı açıklamada, “Hayatımda hep saygılı oldum hep de olurum, davete saygıyla cevap verdim o kadar... Apolitiğim, şimdi bana saçma sapan yorum yapanları Allah'a, ahlaksızları da avukatıma havale ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ece Erken’in yaptığı açıklama şöyle:

“Vatanı sattın diyorlar, halkı sattın diyorlar, yalaka diyorlar, Atatürk'e ihanet ettin diyorlar, nasıl Beşiktaşlısın diyorlar, takibi bıraktım, ölenlerin kemikleri sızlıyor diyorlar ... niye? Başbakan'ın Cumhurbaşkanı seçilirse yapacağı, yaptığı işleri anlattığı, davet edildiğim yere gittim diye... Şaka mısınız? Evet ben gezide yer aldım, apo bayrakları açanların değil halkın malına zarar verenlerin değil, özgürlük hakkını savunanların yanında yani saf - temiz gezicilerin yanındaydım, hep destek oldum, yine olurum, şuan ülkemizin başında olan Başbakan'ın davet ettiği bir yere gitmem bazılarına niye bu kadar dokundu:) Paradan bahsedenler, oraya gitmekle kimse iş kovalamıyor rahat olun, hayatımda hep saygılı oldum hep de olurum, davete saygıyla cevap verdim o kadar... Apolitiğim, şimdi bana saçma sapan yorum yapanları Allah'a, ahlaksızları da avukatıma havale ediyorum”

 

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