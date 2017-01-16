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Ece Erken'den Gülben Ergen'e: Bildiğin halde sustun!

"Yalnız başına mücadele eden bir kadın olarak beni en iyi senin anlaman gerekiyordu"

16 Ocak 2017 18:10

Ece Erken, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'e "platonik aşk beslediği" yolundaki iddialara tepki gösterdi. "Benden izin alınarak paylaşılmış oğlumun fotoğrafı ve sadece ‘bey’ diye hitap edip, iş konuştuğum birine platonik âşık yaptınız, yuva yıktırdınız! pardon siz hangi kafayı yaşıyorsunuz" açıklamasını yapan Erken, kendisine yönelik olarak “Güzel kız takma kafana böyle şeyleri. Oğlunla yaşamın tadına keyfine var. Ben her türlü desteğimle yanındayım” ifadesini kullanan Ergen'e de "En ufak alakamın olmadığını bildiğin halde hiç açıklama yapmadın" dedi.

Erken şunları söyledi:

"Keşke haber çıkar çıkmaz açıklama yapsaydın, çok kırıldım, çok üzüldüm, sabahtan beri gözyaşım dinmedi… En ufak alakamın olmadığını bildiğin halde hiç açıklama yapmadın. Geç oldu ama yine de teşekkür ederim, yalnız başına mücadele eden bir kadın olarak beni en iyi senin anlaman gerekiyordu, teşekkür ederim"

 
 

 

Ünlü sunucunun bu paylaşımına altına Gülben Ergen de yorum yaptı. Ergen, “Güzel kız takma kafana böyle şeyleri… Oğlunla yaşamın tadına keyfine var. Ben her türlü desteğimle yanındayım” dedi.

Bu yorumun ardından Erken, Gülben Ergen’e dert yandı: “Keşke haber çıkar çıkmaz açıklama yapsaydın, çok kırıldım, çok üzüldüm, sabahtan beri gözyaşım dinmedi… En ufak alakamın olmadığını bildiğin halde hiç açıklama yapmadın. Geç oldu ama yine de teşekkür ederim, yalnız başına mücadele eden bir kadın olarak beni en iyi senin anlaman gerekiyordu, teşekkür ederim.”

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