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Ece Erken zehirlendi

"Yine de kanala gelip yayına çıkacaktım ama..."

08 Ocak 2017 22:00

TRT 1'deki yayınına çıkmayan Ece Erken, gıda zehirlenmesi nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırıldığını ve bugün sağlığına kavuştuğunu sosyal medyadan duyurdu.

Ağır rahatsızlık geçiren ve dün geceden itibaren sabahlara kadar acı çeken Ece Erken sevenlerini korkuttu. Yaşadığı mücadeleyi sosyal medyadan anlatan Erken, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Ece Erken, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam 21:00'den beri şişkinlik, gaz, sonrasında ishal ve kusma sabah 06:00'ya kadar sürdü. Yine de kanala gelip yayına çıkacaktım ama o kadar halsiz o kadar kötüyüm ki hem size yansıtmamak hem de sizi üzmemek için yayını sunması için Halit hocamdan rica ettim. 

Alişan, Mustafa Ceceli, Esra Erol gibi isimlerin haberi alınca kendisini aradığını ifade eden Ece Erken, "Mesajlarıyla beni yalnız bırakmayan sizlere çok ama çok teşekkür ederim, ağır rahıtsızlık geçirmeme rağmen, 1 günde çok şükür toparladım sayılır. Duygusal olur ya insan hastalanınca...teşekkür edesim geldi" dedi.

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