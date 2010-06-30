Ece erken yaptığı krepten zehirlendi

T24-

Yemek yapmayı bilmediği halde, evlendikten sonra kocasının parasına muhtaç olmamak için yemek programı yapan Ece Erken, önceki gün kendi yaptığı yemekten zehirlendi. Ispanaklı krepten zehirlenen sunucu arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Serum takılarak hastanede bir gün boyunca müşahede altında tutulan Ece Erken "Yeni toparlandım. Oturdum kendime güzel güzel ıspanaklı krep yaptım. Ancak yedikten sonra fenalaştım. Aceleyle hastaneye kaldırıldım. Serumlar takıldı, şimdi iyiyim yayına çıkacağım. Herkes tavuk çok tehlikeli diyor ama ben krepten zehirlendim. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Hayatımda ilk kez zehirlendim ölüyorum sandım. Bütün gün tuvaletteydim. İstifra ettim. Esra Erol'un kına gecesine katılamadım, en çok ona üzülüyorum" dedi.