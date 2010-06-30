T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ece erken yaptığı krepten zehirlendi

Ünlü sunucu Ece Erken kendi eliyle hazırladığı krepten zehirlenerek hastanelik oldu.

30 Haziran 2010 03:00

T24- Ünlü sunucu Ece Erken kendi eliyle hazırladığı krepten zehirlenerek hastanelik oldu.

Yemek yapmayı bilmediği halde, evlendikten sonra kocasının parasına muhtaç olmamak için yemek programı yapan Ece Erken, önceki gün kendi yaptığı yemekten zehirlendi. Ispanaklı krepten zehirlenen sunucu arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Serum takılarak hastanede bir gün boyunca müşahede altında tutulan Ece Erken "Yeni toparlandım. Oturdum kendime güzel güzel ıspanaklı krep yaptım. Ancak yedikten sonra fenalaştım. Aceleyle hastaneye kaldırıldım. Serumlar takıldı, şimdi iyiyim yayına çıkacağım. Herkes tavuk çok tehlikeli diyor ama ben krepten zehirlendim. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Hayatımda ilk kez zehirlendim ölüyorum sandım. Bütün gün tuvaletteydim. İstifra ettim. Esra Erol'un kına gecesine katılamadım, en çok ona üzülüyorum" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24