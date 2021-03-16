Ece Erken: Normal insan gibi kavga edemiyorum

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü sunucu Ece Erken, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. “Evlenmek istiyor musunuz?” sorusuna, “Bu konuda çok kafam karışık” diye yanıt verdi. Eken devamında da, “Her kavgada ayrılmak gerekiyormuş gibi geliyor. Normal insan gibi kavga edemiyorum. Kavgayla tartışmayla çözülecek şeyleri beceremiyorum. Evlilik bazen kelepçe gibi geliyor. Kapım aralık, tam açık değil” ifadelerini kullandı.

Erken şunları kaydetti:

“'Yok' desem yalan olur, 'evet' desem de yalan olur. Bu konuda çok kafam karışık. İki kez evlenip boşandım. Hatta şu anki ilişkimden de teklif aldım. Tektaş yüzük bile taktım ama evlilikten çok korkuyorum. Evlilik ve sevgili konusunda başırılı bir kadın değilim. Her kavgada ayrılmak gerekiyormuş gibi geliyor. Normal insan gibi kavga edemiyorum. Kavgayla tartışmayla çözülecek şeyleri beceremiyorum. Evlilik bazen kelepçe gibi geliyor. Kapım aralık, tam açık değil.”

Eken, “Alişan ile neden küstünüz? Demet Akalın ile barıştığı için mi?” sorusuna da şöyle yanıt evrdi:

“Hayır, barışma şeklinden dolayı küstüm. Alişan, Demet ile ilgili hepimize ağır laflar söylerdi. Söylemiş de olabilir, sonra barışmış da olabilir. Ama sonrasında ağlayarak barışması daha iki gün önce tweet’ler atıp, fotoğraflar koyması beni rahatsız etti. Allah çok mutlu etsin, bence doğrusu bu. Demet ile çok anlaşıyorlar, yakışıyorlar. Allah dostluklarını bozmasın.”

Erken, “Arabayı neden çizdiniz?” sorusunu da şöyle cevaplandırdı:

"Malum şahıs beni çok sinirlendirdi. Aslında çizmeyecektim, bir şey yazacaktım. Ama keskin bir şey bulamadım. Aynayı büktüm. Şu anki aklım olsa yapmazdım. Ergenlikti, pişmanım, üzgünüm, saçmaladım."