Ece Erken: Hamile olduğum dönemde eşim karnımı tekmeledi!

Serkan Uçar’ın boşanma davası açması üzerine mahkemeye karşı dilekçe sunan Ece Erken, hem eşinden hem de ailesinden şiddet gördüğünü ileri sürdü. Ece Erken'in avukatının hazırladığı dilekçede yer alan iddiaya göre, Erken hamile olduğu dönemde, Serkan Uçar tarafından karnına tekme atıldı.



İşte Ece Erken’in avukatının hazırladığı dilekçedeki detaylar:

Ece Erken daha baştan kayınpeder ve kayınbiraderi tarafından “istenmeyen gelin” ilan edildi. Erken, sosyal medyada Uçar ile fotoğraf paylaşınca, kayınbiraderi Servet Uçar tarafından telefon mesajıyla tehdit edildi: “Çabuk kaldır o resmi. Fındık kadar aklınla benimle aşık atma.”

Ece Erken sanki servet avcısı gibi gösterilmiş. Halbuki gerçek farklı. Aralarındaki mal ayrılığı rejimi sözleşmesi de Ece Erken’in talebi üzerine, adına kayıtlı kendi mallarını koruma amaçlı imzalanmıştı.

Ece Erken, hamile olduğu dönemde biri hariç tüm doktor kontrollerine yalnız gitti. Doğum sonrası hastaneden taburcu olurken dahi eşi yanında değildi. Doğumdan bir hafta sonra Eymen’in sünnetini de eşi yanında olmadan yaptırdı. Doktor kontrolleri, doğum ve sünnet harcamaları Erken tarafından karşılandı.

Ece Erken, evliliğinin birinci ayında Zorlu Center’da, eşi tarafından sürüklenerek zorla arabaya bindirildi ve devamında aracın kapıları da kilitlenerek tartaklandı.

Hamile olduğu dönemde, Serkan Uçar tarafından karnına tekme atıldı. Bu olay sebebiyle Erken, Ulus’ta bulunan Liv Hospital’a giderek bebeğin sağlık durumunu kontrol ettirdi.

