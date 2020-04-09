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Ece Erken evli sevgilisinden ayrılmasını bu sözlerle açıkladı: Hatamdan döndüm, bence aynaya bakın kendinizden utanın

09 Nisan 2020 09:29

Boşanma davası süren Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini noktaladığını açıkladı.

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı için eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ece Erken’in sevgilisinin arabalarını parçaladığı video ortaya çıkmış ve bu nedenle sunucusu olduğu magazin programındaki işinden olmuştu.



Kişisel Instagram hesabından Şafa Mahmutyazıcıoğlu'ndan ayrıldığını söyleyen Ece Erken, "Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi. Bence aynaya bakın kendinizden utanın" yazdı.

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