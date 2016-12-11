Ece Erken: Esra Erol’a katılacağım

Ece Erken, yeniden evlenmek istediğini de ifade ederek, "Yakında Esra Erol'a katılacağım" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olduğunu vurgulayan Erken, 2013 yılında Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'na giren şarkıcı Candan Erçetin'i örnek göstererek, "Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda olmak çok istiyorum, ama kendimi biraz daha geliştirmem lazım. Candan Erçetin'den sonra ben de fanatik bir Beşiktaşlı olarak yönetime girebilirim. Başkanlık için çok fazla para gerekmese onu da olurum" dedi.



Ece Erken ayrıca, Real Madrid'de forma giyen Fransız futbolcu Karim Benzema ile aralarında geçen bir diyaloğu da anlattı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen yıldız oyuncuya transfer teklifinde bulunduğunu açıklayan Erken, "Tatlı bir dille Benzema'yı bizim takıma çağırdım. O da tatlı bir dille reddetti" ifadelerini kullandı.

İki yıl önce boşandığı Serkan Uçar'dan sonra adı kimseyle anılmayan Ece Erken, artık evlenmek istediğini de ifade ederek, "Yakında Esra Erol'a katılacağım" şeklinde espri yaptı. Erken ayrıca, sunduğu TV programında gelinlik giyip 'Kısmetlerimi arıyorum' deyince, arayan talipleri nedeniyle telefonu kitlendiğini söyledi.

